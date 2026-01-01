Verliebt in eine Hexe
Folge 15: Mary, die gute Fee (1)
25 Min.
Eines Nachts bekommen die Stephens außergewöhnlich netten Besuch: Mary schaut überraschend bei ihnen herein, eine gute Fee, die auf ihren nächtlichen Streifzügen Kinderwünsche erfüllt. Da sie diesmal besonders viele Wünsche erfüllen musste, ist sie erschöpft und will sich bei Sam ein wenig ausruhen und aufwärmen. Darrin bietet ihr einen Brandy an, und das hätte er lieber nicht tun sollen: Das alkoholische Getränk schmeckt Mary dermaßen gut, dass sie sich richtig betrinkt ...
