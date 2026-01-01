Verliebt in eine Hexe
Folge 19: Seid nett zueinander
25 Min.
Als Samantha feststellt, dass ihre Hexenkünste nicht mehr so funktionieren wie früher, ist sie besorgt. Sie beschließt, sich einer gründlichen Hexeninspektion zu unterziehen. Ihre lebenslustige Cousine Serena, die ihre wie aus dem Gesicht geschnitten ist, soll sie in der Zeit zu Hause ersetzen. Doch Samanthas Bitte, zu Darrins Kunden immer nett zu sein, wird von Serena auf ihre eigene Art interpretiert: Sie flirtet hemmungslos mit Larrys wichtigsten Geschäftspartnern ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick