Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Seid nett zueinander

FavesStaffel 7Folge 19
Seid nett zueinander

Seid nett zueinanderJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 19: Seid nett zueinander

25 Min.

Als Samantha feststellt, dass ihre Hexenkünste nicht mehr so funktionieren wie früher, ist sie besorgt. Sie beschließt, sich einer gründlichen Hexeninspektion zu unterziehen. Ihre lebenslustige Cousine Serena, die ihre wie aus dem Gesicht geschnitten ist, soll sie in der Zeit zu Hause ersetzen. Doch Samanthas Bitte, zu Darrins Kunden immer nett zu sein, wird von Serena auf ihre eigene Art interpretiert: Sie flirtet hemmungslos mit Larrys wichtigsten Geschäftspartnern ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen