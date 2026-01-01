Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Der verzauberte Bettwärmer (2)

FavesStaffel 7Folge 4
Der verzauberte Bettwärmer (2)

Verliebt in eine Hexe

Folge 4: Der verzauberte Bettwärmer (2)

25 Min.

Samantha und Endora halten sich während eines Hexenkongresses in Salem auf. Begleitet werden sie von Darrin, der sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt anschaut. Als sie plötzlich von einem scheinbar lebendig gewordenen Bettwärmer verfolgt werden, der in einem denkmalgeschützten Haus aufbewahrt wird, werden sie des Diebstahls bezichtigt. Doch Sams Cousine Serena weiß Rat: Der Bettwärmer ist ein nerviger Verehrer aus dem 17. Jahrhundert, den sie damals verwandelt hatte ...

