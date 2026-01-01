Verliebt in eine Hexe
Folge 17: Darrin, der Kühne
25 Min.
Endora ist nach wie vor unzufrieden mit ihrem Schwiegersohn Darrin. Ebenso wie Sams Cousine Serena ist sie der Meinung, das Hauptproblem sei, dass Darrin nicht zaubern könne. Wenn er selbst Hexer wäre, hätte er doch viel mehr Verständnis für Sam! Und so wenden sich Endora und Serena an den "Obersten Weisen" aller Zauberer und Hexer, der natürlich sofort Abhilfe schaffen kann. Doch anders als erwartet, haben die beiden Hexen Samantha damit gar keine Freude gemacht ...
