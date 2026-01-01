Ihre Majestät, meine Tante (2)Jetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 2: Ihre Majestät, meine Tante (2)
25 Min.
Die Ehe zwischen der Hexe Samantha und dem Sterblichen Darrin wird von höchster Stelle begutachtet: Hexenkönigin Hepzibah hat sich bei den beiden einquartiert, um ein qualifiziertes Urteil über deren Ehe abgeben zu können. Darrin ist entsetzt, besonders, als er erfährt, dass die Hexenkönigin auch ihren gesamten Hofstaat mitnehmen will. Doch es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Sache durchzustehen, denn sollte er Hepzibah nicht gefallen, könnte er sich in Luft auflösen ...
