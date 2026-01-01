Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Gefühlsregungen

FavesStaffel 7Folge 11
Gefühlsregungen

GefühlsregungenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 11: Gefühlsregungen

25 Min.

Immer wieder denkt Endora darüber nach, wie sie ein bisschen Schwung in das öde Hausfrauenleben ihrer Tochter Samantha bringen kann und führt ihr deren Cousine Serena als leuchtendes Beispiel vor Augen. Doch Sam denkt gar nicht daran, so ausgeflippt zu leben wie Serena. Also muss Endora zu wirksameren Methoden greifen: Sie zaubert Sam für ein paar Tage das komplette Innenleben Serenas an - dann muss sie doch merken, wie herrlich ihre Cousine sich fühlt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 6 Staffeln und Folgen