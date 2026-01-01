Verliebt in eine Hexe
Folge 11: Gefühlsregungen
25 Min.
Immer wieder denkt Endora darüber nach, wie sie ein bisschen Schwung in das öde Hausfrauenleben ihrer Tochter Samantha bringen kann und führt ihr deren Cousine Serena als leuchtendes Beispiel vor Augen. Doch Sam denkt gar nicht daran, so ausgeflippt zu leben wie Serena. Also muss Endora zu wirksameren Methoden greifen: Sie zaubert Sam für ein paar Tage das komplette Innenleben Serenas an - dann muss sie doch merken, wie herrlich ihre Cousine sich fühlt ...
