Verliebt in eine Hexe
Folge 5: Ein denkwürdiges Denkmal
25 Min.
Darrin und Sam machen Urlaub in Salem, wo wieder einmal der Hexenkongress stattfindet. Als Darrin von Larry gebeten wird, einen Kunden in Boston zu treffen, das nur wenige Kilometer entfernt ist, lehnt Darrin ab, denn er hatte Sam für diesen Tag eine Sightseeing-Tour versprochen. Doch dann wird Sam plötzlich selbst zu einem wichtigen Meeting abberufen. An ihrer Stelle taucht Cousine Serena auf, die Darrin nun begleiten möchte. Darrin hat kein gutes Gefühl dabei.
