Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Kindermund tut Wahrheit kund

FavesStaffel 7Folge 24
Kindermund tut Wahrheit kund

Kindermund tut Wahrheit kundJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 24: Kindermund tut Wahrheit kund

25 Min.

Eigentlich hatte Darrin sich darauf eingestellt, ein Golf-Wochenende zu verbringen, doch dank Larry wird daraus nichts: Er beauftragt Darrin damit, sich um den irischen Kunden Mr. Flanagan zu kümmern. Dabei soll er nicht nur ein Werbekonzept für ihn erarbeiten, sondern zugleich dessen einzigartiges Rezept für Irish Stew herausbekommen. Doch als Darrin nach einem Streit mit Endora in einen zehnjährigen Jungen verwandelt wird, erweist sich all das als schwierig ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen