Das nennt man TussifikationJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 11: Das nennt man Tussifikation
42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Alicia ist eine Tussi durch und durch. Deshalb möchte sie so künstlich wie möglich aussehen. Können die Chirurgen ihr diesen Wunsch erfüllen? Bryan legte sich unters Messer, um seinem Zwillingsbruder nachzueifern. Doch nach einem misslungenen Eingriff hat er mit einer schiefen Nase zu kämpfen. Nun will er die Profis bitten, eine erneute Korrektur vorzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick