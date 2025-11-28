Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Gestatten, die zukünftige Mrs. Nassif

sixxStaffel 4Folge 9vom 28.11.2025
Gestatten, die zukünftige Mrs. Nassif

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 9: Gestatten, die zukünftige Mrs. Nassif

42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Tahnee hat ein Auge auf Dr. Nassif geworfen und möchte sich deshalb von ihm operieren lassen. Der Chirurg soll den Abstand zwischen ihren Brüsten verringern. Kelli hingegen hat einen traumatischen Eingriff hinter sich. Vor 17 Jahren ließ sie sich die Nase korrigieren - mit fatalen Folgen. Außerdem: Nach Kristinas Bauchstraffung kam es zu Komplikationen. Nun möchte die junge Frau sich erneut unters Messer legen. Doch die OP birgt einige Risiken ...

