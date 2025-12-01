Implantat... oder kein Implantat? Das ist die FrageJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 4: Implantat... oder kein Implantat? Das ist die Frage
42 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Dass Schönheitsoperationen süchtig machen, beweist Rodrigo Alves, der nach drei Nasenkorrekturen offenbar immer noch nicht genug hat. Außerdem kümmert sich Dr. Dubrow um eine junge Texanerin, die große Probleme mit ihren Brustimplantaten hat. Und eine Domina wendet sich mit einem ganz speziellen Wunsch an die Chirurgen: Sie möchte ihren Po vergrößern lassen.
