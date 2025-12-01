Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 4Folge 4vom 26.12.2025
42 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Dass Schönheitsoperationen süchtig machen, beweist Rodrigo Alves, der nach drei Nasenkorrekturen offenbar immer noch nicht genug hat. Außerdem kümmert sich Dr. Dubrow um eine junge Texanerin, die große Probleme mit ihren Brustimplantaten hat. Und eine Domina wendet sich mit einem ganz speziellen Wunsch an die Chirurgen: Sie möchte ihren Po vergrößern lassen.

