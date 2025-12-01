Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Klebestreifen und der Albtraum aller Paparazzi

sixxStaffel 4Folge 8vom 24.12.2025
Klebestreifen und der Albtraum aller Paparazzi

Folge 8: Klebestreifen und der Albtraum aller Paparazzi

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Phoebe ist fest entschlossen, Schauspielerin zu werden. Doch ihr Äußeres muss dafür zuerst optimiert werden. Deshalb möchte sich die junge Frau einer Nasen-OP unterziehen. Kailan aus Dallas hat ein Problem mit ihren Brustimplantaten. Diese sind so verrutscht, dass sie beinahe auf ihr Schlüsselbein drücken. Können die Chirurgen diesen Fehler korrigieren?

