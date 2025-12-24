Das Ziel ist die perfekte BrustJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 22: Das Ziel ist die perfekte Brust
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Luke hat eine Geschlechtsangleichung hinter sich und ist nach zahlreichen Eingriffen unzufrieden mit seiner Brust. Die Chirurgen sollen ihm helfen, sich endlich wohl in seinem neuen Körper zu fühlen. Nesreen möchte ihre Nase korrigieren lassen, da sie nur schlecht Luft bekommt und deshalb unter Panikattacken leidet. Als der erste Eingriff schiefläuft, ist die junge Frau vollkommen verzweifelt. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihre Beschwerden lindern?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick