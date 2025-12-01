Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Brüste wie ein Gummiball

sixxStaffel 4Folge 21vom 26.12.2025
Brüste wie ein Gummiball

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 21: Brüste wie ein Gummiball

39 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Luis möchte aussehen wie eine Fantasyfigur - und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Von den Ärzten wünscht er sich ein symmetrisches Elfengesicht mit einer kleineren Nase und einer schmaleren Kieferpartie. Können die Chirurgen seine Vorstellungen verwirklichen? Leslies Brüste sind völlig entstellt. Um sich ihren Traum vom Bodybuilding zu erfüllen, ließ sie sich Implantate einsetzen. Doch dadurch verschlechterte sich ihr Zustand. Nun möchte sie ihrem Leiden endlich ein Ende setzen.

