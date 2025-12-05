Busenzüge und große PoposJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 12: Busenzüge und große Popos
Folge vom 05.12.2025
Jennifer möchte wie eine Puppe aussehen. Diesen Traum will sie sich mit der Hilfe der Chirurgen verwirklichen. Nach zahlreichen Schönheits-OPs sollen die Ärzte ihren Po noch einmal deutlich vergrößern. Tawny hingegen sehnt sich nach zahlreichen Brustvergrößerungen nun nach einer kleineren Oberweite. Am liebsten würde sie komplett auf Implantate verzichten. Nach einer ersten Untersuchung zeigt Dr. Dubrow ihr verschiedene Möglichkeiten auf.
