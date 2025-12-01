OPs kann man nie genug habenJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 17: OPs kann man nie genug haben
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Bryan möchte aussehen wie sein großes Idol: Britney Spears. Um sein Ziel zu erreichen, hat er sich schon einige Male unters Messer gelegt. Diesmal soll seine Nase operiert werden. Brittany hingegen ließ sich ihre Brüste anpassen, weil diese nicht gleich groß waren. Nach der OP ist sie allerdings ganz und gar nicht zufrieden. Einige Jahre später bittet sie nun Dr. Nassif und Dr. Dubrow um eine erneute Korrektur. Doch während des Eingriffs kommt es zu ungeahnten Komplikationen ...
