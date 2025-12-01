Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

OPs kann man nie genug haben

sixxStaffel 4Folge 17vom 24.12.2025
OPs kann man nie genug haben

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 17: OPs kann man nie genug haben

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Bryan möchte aussehen wie sein großes Idol: Britney Spears. Um sein Ziel zu erreichen, hat er sich schon einige Male unters Messer gelegt. Diesmal soll seine Nase operiert werden. Brittany hingegen ließ sich ihre Brüste anpassen, weil diese nicht gleich groß waren. Nach der OP ist sie allerdings ganz und gar nicht zufrieden. Einige Jahre später bittet sie nun Dr. Nassif und Dr. Dubrow um eine erneute Korrektur. Doch während des Eingriffs kommt es zu ungeahnten Komplikationen ...

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

