Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 19: Silikonprobleme
42 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Matthew arbeitet als Drag Queen und ist süchtig nach Silikon. Doch sein künstlich gespritztes Sixpack bereitet dem jungen Mann Probleme. Dr. Nassif und Dr. Dubrow sollen ihm helfen, seinen Körper zu perfektionieren. Jessicas linke Brust ist nach einer Infektion so sehr geschädigt, dass sie ihre Implantate entfernen lassen muss. Nun möchte sie ihre Brüste mithilfe der Chirurgen wieder in Form bringen.
