Verrückt nach Dir
Folge 1: Der Anfang vom Ende
22 Min.
Jamie und Paul Buchman haben den großen Schritt gewagt und sind nun seit fünf Monaten mehr oder weniger glücklich verheiratet. Paul, der ordnungsliebende Dokumentarfilmer und seine chaotische Frau Jamie kommen kaum ihren ehelichen Pflichten nach, da ständig Besuch in der Tür steht. Doch während die nervigen Nachbarn Chips im Wohnzimmer knabbern, schaffen es die beiden letztendlich doch noch zum gemeinsamen Stelldichein in der Küche.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick