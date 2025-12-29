Verrückt nach Dir
Folge 13: Partner
23 Min.
Jamie und Paul sehen sich kaum noch und so erscheint es besonders verlockend, als Jamie einen Auftrag bekommt, die Werbekampagne der Stadt New York zu betreuen, während Paul einen Imagewerbespot dafür drehen soll. Leider klappt die Zusammenarbeit des Ehepaars so gar nicht und birgt zuviel Konfliktstoff. Da Pauls Werbespot allerdings so gut ankommt, soll sein Vertrag verlängert werden. Wird er das Angebot annehmen und die Harmonie in seiner Ehe damit aufs Spiel setzen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick