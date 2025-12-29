Verrückt nach Dir
Folge 18: Vater ist auf Besuch
23 Min.
Pauls Vater Burt ist zu Besuch und schafft es jedes Mal aufs neue Paul peinlich zu berühren. Als Burt den Fernsehmoderator Regis Philbin bei einem Theaterbesuch aufsehenerregend laut begrüßt, ist Paul dies wieder einmal unangenehm. Doch Regis erzählt von dem Zwischenfall und Burt wird zum Medienereignis. Dass Cousin Ira nun die Familiengeschichte ausplaudert, gefällt keinem der Buchmans und so finden sie sich schon bald in der TV-Show bei Regis auf der Couch wieder ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick