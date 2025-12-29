Verrückt nach Dir
Folge 6: Jamies glücklicher Tag
23 Min.
Paul und Jamie sind beruflich voll eingespannt: Paul möchte seine Dokumentation über den Erdnussverkäufer im Yankee-Stadion an PBS verkaufen, Jamie einen Großkunden für ihre PR-Agentur gewinnen. Pauls Film wird abgelehnt, Jamie gewinnt die Präsentation und so wird gefeiert. Doch schon bald steht nicht mehr die Siegerin des Tages im Mittelpunkt, sondern der miesepetrige Verlierer Paul ...
