Verrückt nach Dir
Folge 2: Die Couch
23 Min.
Nachdem Jamie festgestellt hat, dass der gesamte Haushalt entweder von Paul oder ihr mitgebracht wurde, beschließt Jamie, dass die Zeit reif ist für ein gemeinsames Möbelstück. Sie muss auch nicht lange suchen, denn schon die erste Couch bei Bloomingdales ist das auserwählte Stück. Paul, mit einer Kaufhausphobie gestraft, stimmt liebend gerne zu, doch der Rat der Freunde Fran und Mark bringt das ganze Vorhaben ins Wanken.
