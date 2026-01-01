Verrückt nach Dir
Folge 11: Zwei in einer großen Stadt
23 Min.
Jamie und Paul erinnern sich, wie sie sich vor drei Jahren kennengelernt haben: Zufällig trifft Paul die attraktive Jamie am Zeitungsstand, wo sie ihm die letzte New York Times mit einem Trick wegschnappt und spurlos verschwindet. Doch Paul schafft es sie ausfindig zu machen und kurz entschlossen lädt er sie zu einer Weihnachtsfeier ein. Schon bald merkt Jamie, dass Paul doch ganz süß ist und nimmt seine Einladung zu einem romantischen Abendessen an.
