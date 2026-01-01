Verrückt nach Dir
Folge 3: Sonntag, blöder Sonntag
22 Min.
Es ist Sonntag, und Paul und Jamie überlegen, wie sie ihren freien Tag verbringen sollen. Die Entscheidung ist schnell getroffen: Jamie will in eine Ausstellung, Paul ins Kino. Aber wie kriegt man beides unter einen Hut? Der Plan ist, nach der Ausstellung ins Kino zu gehen - doch eine Homosexuellen-Parade bringt ihr Vorhaben durcheinander, und beide ziehen getrennt voneinander los. Doch dabei bleibt es nicht lange ...
