Verrückt nach Dir

Sonntag, blöder Sonntag

Comedy TVStaffel 1Folge 3
Sonntag, blöder Sonntag

Folge 3: Sonntag, blöder Sonntag

22 Min.

Es ist Sonntag, und Paul und Jamie überlegen, wie sie ihren freien Tag verbringen sollen. Die Entscheidung ist schnell getroffen: Jamie will in eine Ausstellung, Paul ins Kino. Aber wie kriegt man beides unter einen Hut? Der Plan ist, nach der Ausstellung ins Kino zu gehen - doch eine Homosexuellen-Parade bringt ihr Vorhaben durcheinander, und beide ziehen getrennt voneinander los. Doch dabei bleibt es nicht lange ...

