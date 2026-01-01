Verrückt nach Dir
Folge 10: Hallo Nachbar!
23 Min.
Als der Pizzalieferant die falsche Pizza liefert, sind Paul und Jamie so freundlich und schenken die Pizza ihren Nachbarn Hal und Maggie. Beiden wird kurz darauf übel. Als Jamie versucht den Schaden wieder gut zu machen, muss sie mit ansehen, wie Maggie einen allergischen Schock bekommt. Nach diesem neuerlichen Desaster sieht Hal im Wäschkeller, wie Paul sich an Maggies Unterwäsche zu schaffen macht. Ob das Verhältnis der Nachbarn noch zu retten ist?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick