Verrückt nach Dir
Folge 15: Der Seitensprung
23 Min.
Paul und Jamie sind zur Hochzeit eines befreundeten Paares eingeladen und schon bald lernt Paul den Brautvater kennen und verrät ihm, dass die beiden schon seit über einem Jahr zusammen leben. Dass dies ein Geheimnis war, wusste Paul nicht. Er beharrt nun darauf, dass er keine Geheimnisse habe und ermutigt seine Frau Jamie ihm ihr Geheimnis anzuvertrauen. Doch dass ihr Geheimnis die Ehe zerbrechen könnte, ahnt Paul nicht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick