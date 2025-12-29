Verrückt nach Dir
Folge 10: Die Geheimnisse von New York
23 Min.Ab 6
Jamie ist sauer: In der U-Bahn hat ihr eine Frau ihre Mandarinen aus der Tasche geklaut und gegessen. Angefressen kommt sie zu Hause an, um von Paul daran erinnert zu werden, dass sie ein Doppeldate mit Ira und dessen neuer Freundin Velma haben. Velma ist unausstehlich, der Taxifahrer nervt und im Kino kommt es zu einer Schlägerei. Endlich scheinen die Buchmans nach Hause gehen zu können um die Ruhe zu genießen - doch der Abend ist noch lange nicht vorbei ...
