Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Nicht ohne Pass

Comedy TVStaffel 3Folge 18
Nicht ohne Pass

Nicht ohne PassJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 18: Nicht ohne Pass

23 Min.Ab 6

Paul soll einen Film über ein Hundeschlittenrennen in Kanada drehen, doch kurz vor der Abreise stellt er fest, dass seine warmen Handschuhe verschwunden sind. Jamie erinnert sich, dass Lisa sich die Handschuhe geborgt hatte, aber nie zurückgebracht hat. Lisa soll nun neue Handschuhe besorgen, nimmt dabei allerdings versehentlich Jamies Handtasche mitsamt Pauls Pass und Geld mit. Ein irrwitziger Trip durch New York beginnt, damit Paul seinen Flieger nicht verpasst ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 4 Staffeln und Folgen