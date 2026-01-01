Verrückt nach Dir
Folge 9: Noch mal mit Gefühl
23 Min.Ab 6
Paul und Jamie haben Probleme in ihrem Sexualleben. Hobbytherapeutin Lisa stellt sofort eine Diagnose: Die beiden sind nur schlecht gelaunt, da Fran jetzt in Jamies Agentur arbeitet, und Ira das Sportgeschäft von Pauls Vater übernommen hat. Eine Lösung ist auch bald gefunden: Fran kündigt und Ira schenkt Paul Anteile an dem Laden. Doch schon bald erfahren die Freunde den wahren Grund für die miese Laune.
