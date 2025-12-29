Verrückt nach Dir
Folge 7: Die Taxifahrt
24 Min.Ab 6
Fran feiert Geburtstag und gibt eine große Party. Paul lernt eine wichtige Managerin von NBC kennen, die seiner Karriere äußert förderlich sein könnte, doch leider hat er vorher mit Ira ausgemacht, sich als jemand ganz anderes auszugeben. Nun hat er alle Hände voll zu tun, die NBC-Frau von seinen Qualitäten als Regisseur zu überzeugen. Und auch Jamie kann die Feier nicht recht genießen - sie trifft auf Exfreund Alan und eine Diskussion über das Ende der Beziehung entbrennt.
