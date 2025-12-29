Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Staffel 3Folge 6
Verrückt nach Dir

Folge 6: Die Schwarzseher

23 Min.Ab 6

Paul hat ein neues Projekt: Er dreht eine Dokumentation über die Geschichte des Fernsehens. Sehr zum Missfallen von Jamie sitzt er seitdem ununterbrochen vor dem Fernseher. Kurzerhand steigt sie mit Fran aufs Dach, um den Kabelanschluss anzuzapfen und so eine zweite, nicht gerade legale Leitung ins Schlafzimmer zu verlegen. Paul verheimlicht sie dies. Doch als er etwas am Bild im Schlafzimmer auszusetzen hat, ruft er den Kabelmann an.

