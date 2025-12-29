Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 3Folge 14
Folge 14: Verrückt nach Dir (2)

24 Min.Ab 6

Nur noch eine Woche bis zur Hochzeit von Paul und Jamie. Die Differenzen zwischen Paul, Jamie und ihren Eltern über die Sitzordnung, die Menüfolge und weitere Details der großen Feier werden immer größer. Zudem kommt der Streit, ob sie die letzte Nacht gemeinsam verbringen dürfen - was die Eltern vehement ablehnen. Paul schläft also bei Ira und Jamie gemeinsam mit Lisa in der Wohnung. Und so kommt es am Tag der Vermählung, dass alles ganz anders abläuft, als geplant ...

