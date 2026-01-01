Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 3Folge 20
Folge 20: Die Gräfin aus Luxemburg

23 Min.Ab 6

Jamie und Fran erarbeiten ein Konzept für Iras Sportartikelgeschäft, das er um einen Versandhandel erweitern möchte. Allerdings sind den beiden finanzielle Grenzen gesetzt. Doch da taucht plötzlich Marianne, Iras Exfrau, wieder auf. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie nun eine steinreiche Witwe und bietet Ira ihre Hilfe an. Paul versucht Ira zu warnen, doch schon bald bekommt auch er ein Angebot von Marianne, dass er nicht ausschlagen kann ...

