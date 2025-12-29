Verrückt nach Dir
Folge 8: Die Truthahnkrise
23 Min.
Jamie und Paul veranstalten für ihre Eltern ein traditionelles Thanksgiving-Essen, doch schneller als die beiden reagieren können, hat Murray den Truthahn verspeist. Nun gilt es, die Familie abzulenken, damit sie im Laden an der Ecke einen neuen Truthahn kaufen können. Bei Truthahn Nummer drei stellt sich letztlich heraus, dass die Eltern alles mitbekommen und sich köstlich über das Missgeschick amüsiert haben.
