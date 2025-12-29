Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir (1)

Staffel 3Folge 13
Verrückt nach Dir (1)

Verrückt nach Dir (1)Jetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 13: Verrückt nach Dir (1)

23 Min.Ab 6

Rückblende ins Jahr 1991: Jamie und Paul planen gerade ihre Hochzeit und es kommt zum ersten vorehelichen Streit. Paul möchte, dass Ira mit seiner Band auftritt - Jamie kann Ira aber nicht leiden. Um es sich nicht mit seinen Schwiegereltern zu verscherzen, traut sich Paul nicht, ihnen Widerworte zu geben. Der größte Fauxpas scheint allerdings der Rechtschreibfehler des Namens von Pauls Mutter Sylvia.

Verrückt nach Dir
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

