Verrückt nach Dir
Folge 13: Verrückt nach Dir (1)
23 Min.Ab 6
Rückblende ins Jahr 1991: Jamie und Paul planen gerade ihre Hochzeit und es kommt zum ersten vorehelichen Streit. Paul möchte, dass Ira mit seiner Band auftritt - Jamie kann Ira aber nicht leiden. Um es sich nicht mit seinen Schwiegereltern zu verscherzen, traut sich Paul nicht, ihnen Widerworte zu geben. Der größte Fauxpas scheint allerdings der Rechtschreibfehler des Namens von Pauls Mutter Sylvia.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick