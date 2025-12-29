Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Alle Jahre Wieder

Comedy TVStaffel 3Folge 21
Alle Jahre Wieder

Alle Jahre WiederJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 21: Alle Jahre Wieder

23 Min.Ab 6

Pauls Geburtstag steht bevor, doch da er der festen Überzeugung ist, sein Geburtstag wäre verflucht, möchte er nicht feiern. Jamie will unbedingt feiern, doch Paul erinnert sie an die letzten Partys. Im Jahr zuvor hat er seinen Geburtstag verschlafen, ebenfalls hat ein Schneesturm bereits eine Party ruiniert und zu guter Letzt standen die Buchmans auch schon mal kurz vor einer Trennung - natürlich an Pauls Geburtstag!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 4 Staffeln und Folgen