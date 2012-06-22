Wege zum Glück - Spuren im Sand
Greta wehrt sich energisch gegen Gertruds Vermutung, sie wolle sich umbringen. Doch sie kann die Millionärin nicht überzeugen, und Gertrud nimmt Greta kurzerhand mit zu sich in eine ihrer zahlreichen Villen. Als Greta am nächsten Tag verschwunden ist und nebst einer kurzen Nachricht auch ihren Rucksack zurückgelassen hat, stellt Gertrud resigniert fest, dass ihre Bemühungen umsonst waren. Greta will sich umbringen. In ihrer Sorge um Greta sind Robert und Maja sich einig, dass sie ihre Beziehung auch weiterhin geheim halten müssen. Doch es treibt sie immer wieder zueinander, und schließlich geben sie sich ihren Gefühlen hin. Gerade in dem Moment erhält Robert einen Anruf aus dem Krankenhaus. Arthur leidet sehr unter der Trennung. Als er aber mitbekommt, wie Bernd Maja ins Gewissen redet, nimmt er die Verantwortung dafür auf sich. Trotzdem erträgt er es kaum, Maja und Robert zusammen zu sehen, und er beschließt endgültig, nach Berlin zurückzufahren. Doch dann wird er von Bernd aufgehalten.
