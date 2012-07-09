Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 11: Folge 41
Nachdem Maja Greta auf dem Leuchtturm gefunden hat, wird ihre Angst, ihre Freundin könne sich etwas antun, schnell widerlegt. Greta ist in der Tat in einer geradezu euphorischen Stimmung und davon überzeugt, eine Strahlentherapie ohne große Probleme bewältigen zu können. Maja kann ihren Optimismus nicht teilen, will ihr aber die Hoffnung nicht nehmen. Es scheint sich tatsächlich eine neue Chance für Greta aufzutun, denn Markus hat einen indischen Arzt eingeschaltet, der eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hirnoperationen ist. Greta zeigt sich derweil auch Robert gegenüber voller Optimismus und ringt ihm das Versprechen ab, sie nicht wie eine Kranke zu behandeln.
