Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 8: Folge 38
Robert lässt die Chance verstreichen, Greta seine Liebe zu Maja zu beichten und versucht stattdessen, sie von ihrem Vorhaben abzubringen, zwischen Maja und Arthur zu vermitteln. Doch in ihrer Überzeugung, dass Maja und Arthur wunderbar zusammenpassen, lässt Greta sich nicht so leicht überreden, und Robert muss ihr versprechen, selbst mit Maja und Arthur zu reden. In seinem Gespräch mit Maja hoffen beide, das Richtige für Greta zu tun, indem sie ihr den wahren Grund für Arthurs Abreise verschweigen. Greta aber lässt nicht locker. Sie rät Maja, sich bei Arthur zu entschuldigen und bricht Arthur gegenüber eine Lanze für Maja. Da dies nicht fruchtet, organisiert sie kurzerhand ein Abschiedsessen für Arthur, in der Hoffnung, ihm dadurch klarzumachen, wie sehr er mittlerweile zum Kreis der vier Freunde gehört. Als sie Arthur darüber informiert, kann dieser nicht anders, als ihr den wahren Grund seiner Abreise mitzuteilen.
