Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 2: Folge 32
Nachdem Robert und Maja erfahren haben, dass Greta einen Unfall hatte, fahren sie sofort zu ihr ins Krankenhaus. Unterwegs brechen sich ihre Schuldgefühle Greta gegenüber Bahn, doch letztlich überwiegt die Sorge, die sie sich um ihre Freundin machen. Als sie das Krankenhaus erreichen, kann der Arzt sie fürs erste beruhigen, obwohl Greta im künstlichen Koma liegt. Doch dann, kaum dass Maja ganz behutsam Gretas Hand berührt, schlagen die Überwachungsgeräte Alarm. Jule fragt ihre Großmutter ein bisschen zu sehr nach Robert aus, so dass diese fast schon Verdacht schöpft, doch Jule kann das Gespräch gerade noch rechtzeitig unterbrechen. Als sie dann aber erfährt, dass Robert auf dem Weg zu Greta ist, verfliegt ihre Lust zu helfen augenblicklich. Sie verzieht sich ins "Elephant", wo Wiebke sie wenig später zur Rede stellt und von ihr verlangt, endlich Arbeit zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick