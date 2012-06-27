Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 34

TelenovelaStaffel 3Folge 4vom 27.06.2012
43 Min.Folge vom 27.06.2012Ab 6

Zu Roberts und Majas Erleichterung ist Greta wieder aus dem Koma erwacht. Auch Greta freut sich, die beiden zu sehen, doch als Robert fragt, warum sie ihm den Liebesbrief geschrieben hat, weigert sie sich, ihren Selbstmordversuch zu thematisieren. Anschließend erhält Greta zwei überraschende Besuche. Erst kommt Gertrud Mahlbeck, und bringt ihr ihren Rucksack mit ihrer Geldbörse vorbei. Danach taucht ihr Lebensretter Edmund Hartwig auf und verlangt Geld für seine Rettungsaktion. Greta wundert sich, so viel in ihrem Portemonnaie zu finden, gibt es ihm aber bereitwillig. Als Edmund dann seiner Stiefmutter Gertrud begegnet, muss er feststellen, dass ihn mehr mit Greta verbindet, als ihm lieb ist.

