Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 39

TelenovelaStaffel 3Folge 9vom 05.07.2012
Folge 39

Folge 39Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 9: Folge 39

43 Min.Folge vom 05.07.2012Ab 6

Entsetzt darüber, dass Arthur und Maja sich endgültig getrennt haben, versucht Greta zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Doch weder Arthur noch Maja wollen ihr den wahren Grund erzählen. Gretas ehrliche Anteilnahme verstärkt Majas schlechtes Gewissen, und sie leidet immer mehr darunter, ihre Freundin anlügen zu müssen. Als Greta ihr vorschlägt, den ganzen Tag über bei ihr zu bleiben, wird es Maja zu viel und sie bittet ihre Freundin, sie alleinzulassen. Gretas Anteilnahme aber macht Maja erneut klar, was diese Freundschaft für sie beide bedeutet. Daraufhin sucht sie Markus auf, um von ihm zu erfahren, wie sie Greta bei der anstehenden Operation am besten unterstützen kann. Doch statt ihr einfach ein paar Ratschläge zu geben, teilt Markus ihr eine beängstigende Neuigkeit mit.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen