Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 3: Folge 33
Greta hat einen Herzstillstand erlitten, und Robert und Maja müssen machtlos mit ansehen, wie das Krankenhauspersonal versucht, sie zu reanimieren. Da erhält Robert zu seinem Erstaunen einen an ihn adressierten Brief, den Greta bei ihrer Rettung bei sich hatte. Robert traut sich kaum, den Brief zu lesen, stellt dann aber tief berührt fest, dass Greta ihm einen herzergreifenden Liebesbrief geschrieben hat. Als er endlich wieder zu ihr darf, gesteht er ihr, wie viel auch sie ihm bedeutet. Es hört sich wie eine Liebeserklärung an, die Greta aber nicht mitbekommt, da sie immer noch im Koma liegt. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch, und die Ärzte können noch keine Entwarnung geben. So beschließen Maja und Robert in einem Hotel in der Nähe des Krankenhauses zu übernachten. Als sie Greta am folgenden Tag besuchen, wacht diese plötzlich auf. Da Bernds Kochexperimente in einem Desaster zu enden drohen, hat Arthur das Zepter übernommen und kann sogar für einen Moment Maja vergessen. In der Nacht aber überfällt ihn wieder seine Sehnsucht nach ihr. Während Maja Geborgenheit bei Robert findet, findet Arthur keinen Schlaf und sitzt einsam und allein am Küchentisch.
