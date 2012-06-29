Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 5: Folge 35
Nachdem Gertrud ihrem Stiefsohn Edmund verkündet hat, dass sie ihn endgültig enterbt hat, überrascht sie Greta mit der Ansage, sie als Alleinerbin eingesetzt zu haben. Greta kann nicht glauben, was sie hört, doch schnell begreift sie, dass es Gertrud ernst damit ist. Robert und Maja freuen sich mit ihr. Gleichzeitig befürchten sie, dass Gretas Freude ein jähes Ende finden wird, wenn sie erfährt, dass Robert sich wegen Maja von ihr trennen will. Robert und Maja sind überzeugt, dass für Greta kein Geld der Welt diese Enttäuschung wettmachen kann. Aus Sorge um Gretas Gesundheit beschließt Robert, erst nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus mit ihr zu reden. Doch da teilt der Arzt ihnen das Ergebnis seiner ärztlichen Untersuchungen mit.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick