Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 6: Folge 36
Als Greta erfährt, dass sie einen Hirntumor hat, sinkt sie weinend in Roberts Arme. Robert und Maja, die selbst noch unter dem Schock der Diagnose stehen, versuchen ihr Mut zu machen. Auch Gertrud fordert Greta auf, zu kämpfen und schlägt ihr vor, sie in eine Schweizer Spezialklinik verlegen zu lassen. Doch Greta besteht darauf, in der Nähe ihrer Freunde zu bleiben, jetzt da sie erkannt hat, wie viel ihr Robert und Maja bedeuten. Als sich herausstellt, dass der Tumor gutartig ist, ist für Greta die Welt wieder in Ordnung. Unbekümmert schickt sie Robert zurück nach Nordersund, damit er sich um sein Werftprojekt kümmern kann. Maja und Robert können ihr schlechtes Gewissen Greta gegenüber kaum noch ertragen. Trotzdem wollen sie auch weiterhin abwarten, bis Greta wieder gesund ist, bevor sie ihr ihre Liebe gestehen. Doch während Robert auf dem Nachhauseweg ist, bemerkt Greta, dass Maja ihren Verlobungsring nicht trägt.
