Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 44

TelenovelaStaffel 3Folge 14vom 12.07.2012
Folge 44

Folge 44Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 14: Folge 44

43 Min.Folge vom 12.07.2012Ab 6

Da Robert einem Gespräch über Maja ausweicht, beschließt Greta klammheimlich, zu Arthur nach Berlin zu fahren. Sie taucht mit einer fadenscheinigen Entschuldigung bei ihm auf, bekommt aber auch hier keine befriedigende Antwort auf ihre Frage, warum die beiden sich getrennt haben. So fährt sie enttäuscht wieder ab. Arthur informiert daraufhin Maja über Gretas Besuch. Alarmiert befürchtet Maja, dass Greta etwas von ihrer Liebe zu Robert ahnen könnte. Und tatsächlich, zurück in Nordersund stellt Greta Maja zur Rede. Siegesgewiss kopiert Kilian sich das Foto, auf dem Jan, Wiebke und Jule zu sehen sind. Dann besucht er Jule zum zweiten Mal an diesem Abend, um das Foto unbemerkt zurück an seinen Platz zu legen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen