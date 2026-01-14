Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Zigbys Schatzsuche

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Zigbys Schatzsuche

Zigby, das Zebra

Folge 1: Zigbys Schatzsuche

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby, Bertie und McMeer machen sich auf, um auf der anderen Seite des Flusses gemütlich zu picknicken. Kaum sind sie jedoch unterwegs, da lässt ein vorbei-fliegender Papagei eine Schatzkarte fallen. Zigby greift zu! Eine Schatzkarte? Die Freunde können der Verlockung nicht widerstehen, den Schatz zu suchen! Sie wissen allerdings nicht, dass die kleine Zara diese Karte beim „Piratenspiel“ eigenhändig gemalt und dass der kreischende Papagei ihr das Blatt gerade eben aus den Fingern stibitzt hat. Jedenfalls sind jetzt alle auf der Suche – die einen nach dem Schatz, die anderen nach der Karte, und allesamt stehen sie kurz davor, eine große Überraschung zu erleben.

