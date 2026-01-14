Zigby, das Zebra
Folge 9: Zigbys Theaterstück
11 Min.Folge vom 14.01.2026
Zigby hat ein Theaterstück geschrieben, in dem neben ihm selbst als Retter und Held auch eine schöne Prinzessin und ein böser Drache vorkommen. Doch es ist nicht so einfach, sich zwischen dem Nilpferdmädchen Celine und dem Flamingo Vicky zu entscheiden. Wer soll Prinzessin Julia spielen? Und überhaupt! Chamäleon Clem, der in die Rolle des bösen Drachen schlüpfen soll, ist durchaus noch nicht in der Lage, so laut zu brüllen, wie es ein anständiger Drache tun sollte. Also muss sich Zigby unaufhörlich den Kopf zerbrechen, wie er sein Stück, seine Besetzung und seine Schauspieler in den Griff bekommt. Den am Abend soll schon Vorstellung sein.
