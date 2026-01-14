Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zara und Zigby spielen „Auto fahren“. Mehr als eine runde Scheibe, die sie als Lenkrad benutzen, steht ihnen dazu allerdings nicht zur Verfügung. Zigby beschließt, eine richtige Seifenkiste zu bauen, um Zara damit eine Freude zu machen. Gesagt – getan! Der Wagen wird klasse, besitzt Sicherheitsgurte und eine große Hupe, bietet Platz für Zaza, Zigby, Mc Meer und Bertie und weckt im übrigen und augenblicklich den Neid der Äffchen. Die bauen sich ihrerseits eine „Bananen-Seifenkiste“ und for-dern die Freude zum Dschungel-Wettrennen heraus. Clem winkt die Startfahne, und schon geht es los über Stock und Stein.

