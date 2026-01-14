Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby und die Mango

Staffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Folge 5: Zigby und die Mango

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Die kleine Zara hätte so gerne eine Mango, doch leider hat der verfressenen McMeer sämtliche Mangobäume leer gefuttert. Weit und breit gibt es keine einzige der süßen Früchte mehr! Deshalb entschließt sich Zigby, ein Boot zu bauen, um die Insel herum zu fahren und auf der anderen Seite die Früchte eines noch vollen Mangobaums zu ernten. Doch die drei Äffchen Stink, Wink und Tink scheinen schneller und mindes-tens genauso hungrig auf Mangos zu sein wie Zara. Zigbys ganze Unternehmung läuft Gefahr fehlzuschlagen. Mit leeren Händen will Zigby aber auf gar keinen Fall heimkehren. Zara wäre allzu sehr enttäuscht!

